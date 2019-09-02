إعاقة مرورية على طريق مكة – جدة بسبب حادث

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من إعاقة في الحركة المرورية في طريق مكة المكرمة- جدة السريع باتجاه مكة؛ بسبب حادث مروري.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها المعتاد.

ولم يوضح مركز 911 أي تفاصيل أخرى عن الحادث أو إن كان تسبب في وقوع إصابات أو لا.