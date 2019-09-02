عروض العثيم التي أعلنت عنها الأسواق منذ قليل و2 بسعر الكيلو

تطرح عروض العثيم مجموعة من التخفيضات والمنتجات ذات الجودة العالية في عروضها الأسبوعية، ومن المعروف أن الأسواق لديها ثلاثة عروض أسبوعية اثنان منهم يوم الخميس من كل أسبوع، والثالث يوم الإثنين تحت مسمى مهرجان الطازج، حيث يتم طرح العديد من الخصومات على سلع في الغالب تكون غذائية ومعظمها من الفواكه والخضروات واللحوم الطازجة، ومن المعروف أن تلك الشركة تحظى بشعبية كبيرة وتأتي في المركز الثاني في المملكة العربية السعودية خلف مجموعة شركات بنده.

عروض العثيم اليوم الإثنين 2 سبتمبر

شملت الخصومات هذا الأسبوع في مهرجان الطازج كالعادة خصومات من خلال طرح بعض الفواكه والخضروات، بحيث يتم بيع الـ 2 كيلو بسعر الكيلو الواحد، فكان البخاري الحمراء وكذلك العنب الأحمر والخيار الطازج والبصل ينطبق عليهم ذلك التخفيض المتميز، هذا بالإضافة إلى اللحوم المتمثلة في البقري المفروم والعجل بدون عظم بسعر التكلفة ودون أي مكسب للأسواق.

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تضمنت عروض العثيم كذلك عدد من المنتجات التي تشتهر بعرضها الشركة في فروعها المختلفة، مثل القهوة العربي والهيل والتمر البرحي والليمون والجزر المستورد، وكل ذلك بأسعار لا تقبل المنافسة ولا تجدون مثيل لها إلا في فروع العثيم المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

هذا ليس كل ذلك ولكن توجد منتجات أخرى شملتها عروض هذا الأسبوع، يمكنكم الإطلاع عليها من الملف المرفق والذي يتضح من خلاله تفاصيلها المختلفة.