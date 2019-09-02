شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: فرشاة وحذاء تقودان «المدني» إلى مفقودة «غدير البنات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

ابتلع غدير البنات شرق الطائف، مساء اليوم (الأحد) سيدة، فيما عُثر على عربة بها طفلان متوقفة بجوار الوادي.

ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن فرق الإنقاذ باشرت بلاغ مركز العمليات الموحد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وأضاف السرحان: «تحركت الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ المائي للموقع تساندها آليات فنية، وعند وصولها اتضح من المعاينة الأولية وجود عربة بها طفلان (سنتين وثلاث سنوات) ولا يوجد في محيطها أي شخص يمكِّن من الاستدلال على سبب توقفها بينما كانت المياه تحيط بثلاث جوانب منها كما وجد بالموقع فرشاة وحذاء سيدة».

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وتابع: «واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة حتى عثرت على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها إلى أكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة وانتشالها وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر تبين أنها فارقت الحياة».

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة ولازالت تحت البحث، في حين تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد أن أعمال البحث لازالت قائمة حتى الآن بمشاركة فريقي «ساعد» و«السلام» التطوعيين للتأكد من عدم وجود أشخاص باستثناء السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.