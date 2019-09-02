شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي الحالات التي يَحظر فيها استخدام الأسلحة المرخصة في السعودية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حددت وزارة الداخلية 6 التزامات يحظر فيها النظام حمل الأسلحة المرخصة ويعاقب النظام مخالفية بالغرامة المالية والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت الوزارة أنه يحظر حمل السلاح لغير الغرض المرخص له، ويشمل الحظر أيضا داخل الحرمين الشريفين أو الساحات المحيطة بها والمساجد، وعند السفر خارج المملكة بدون إذن من الجهات المختصة بالمملكة والدول التي يقصدها أو يمر بها، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والأماكن التي يعلن عن عدم الإقتراب منها والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع التجمعات.

وأضافت الوزارة أن استخدام السلاح في الإحتفالات الخاصة أو العامة وأيضا أن يكون السلاح بشكل ظاهر يعرض حامله إلى العقوبات.