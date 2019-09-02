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محمد بن مسعود - الدمام - لقي مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من عمره، مصرعه مساء أمس غرقًا داخل مسبح استراحة يقع في حي الراشدية بمكة المكرمة.
تفصيلاً؛ وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من موظف الاستقبال من أحد المستوصفات الأهلية بالشرائع أفاد بوصول شخص متوفى من أثر غرق، وبعد وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وجد الشخص متوفى واتضح أنه غرق داخل مسبح في استراحة تقع بحي الراشدية، وقد نقله ذووه إلى المستوصف.. وتم التحفظ على موقع الغرق وتسليمه لجهة الاختصاص.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن المتوفى برماوي الجنسية ويبلغ من العمر 23 عامًا واستلمت شرطة الشرائع ملف الحادث لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 12:49 AM
لقي مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من عمره، مصرعه مساء أمس غرقًا داخل مسبح استراحة يقع في حي الراشدية بمكة المكرمة.
تفصيلاً؛ وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من موظف الاستقبال من أحد المستوصفات الأهلية بالشرائع أفاد بوصول شخص متوفى من أثر غرق، وبعد وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وجد الشخص متوفى واتضح أنه غرق داخل مسبح في استراحة تقع بحي الراشدية، وقد نقله ذووه إلى المستوصف.. وتم التحفظ على موقع الغرق وتسليمه لجهة الاختصاص.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن المتوفى برماوي الجنسية ويبلغ من العمر 23 عامًا واستلمت شرطة الشرائع ملف الحادث لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، مكة .. "شرطة الشرائع" تحقق في مصرع مقيم غرقًا داخل مسبح بالراشدية ،
المصدر : الخليج 365
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