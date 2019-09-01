- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اعتقال تاسع الموقعين على بيان تنحي خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتقال تاسع الموقعين على بيان تنحي خامنئي
متابعات الخليج 365 - متابعة
قبضت السلطات الإيرانية على الناشط المدني كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين الـ14 على بيان يطالب بتنحي المرشد، علي خامنئي، وتغيير الدستور الإيراني، في مدينة مشهد.
وقال مصدر مطلع: إنه تمت مداهمة منزل جعفري بمشهد في الساعة العاشرة من مساء السبت 31 أغسطس وتم اقتياده إلى مكان مجهول، بحسب “العربية”.
ويحمل جعفري يزدي (53 عامًا) شهادة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية. وقبل الاعتقال، كان يدرّس في جامعة مشهد غير الحكومية.
يذكر أن الناشط المعتقل كان ممن يسميهم النظام “المضحين” في الحرب العراقية الإيرانية، حيث جرح وبعدها تم أسره لسنوات على يد الجيش العراقي في ثمانينيات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال تاسع الموقعين على بيان تنحي خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.