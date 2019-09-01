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انتشال جثة امرأة غرقت بغدير البنات في الطائف
البحث جارٍ عن رجل آخر مفقود
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف، جثة امرأة غرقت في سد غدير البنات، مساء اليوم الأحد، فيما لا يزال البحث جاريًا عن رجل عُثر على مركبته متوقفة في الموقع، وذلك بمشاركة عددٍ من الفرق التطوعية.
وكانت عمليات البحث قد توقفت مساء اليوم على أن تتم عودة البحث صباح يوم غد الاثنين.
وشهدت محافظة الطائف عصر اليوم الأحد أمطارًا ما بين خفيفة ومتوسطة على أحياء المحافظة، فيما ارتفع منسوب المياه في عددٍ من الشوارع؛ بسبب سوء التصريف؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير في عدد من الشوارع المتضررة.
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