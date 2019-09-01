2019-09-01

الخدمة المدنية: لا يمكن تقديم إجازة اضطرارية في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يمكن تقديم إجازة اضطرارية ولدى الموظف أو الموظفة إجازة عادية، ولكن يمكن أخذ إجازة عادية لمدة يوم أو يومين لمدة عشرة أيام خلال السنة.

جاء ذلك ردًّا من الخدمة على استفسار في هذا الشأن، كما ردت على استفسار بشأن إجازة الوضع في اللائحة الجديدة.

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وقالت الخدمة المدنية: إن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب، مدتها سبعون يومًا توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

ولفتت الخدمة إلى أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وأوضحت الخدمة أنه لا يوجد في لوائح وأنظمة الوزارة ساعات رضاعة، ولكن يوجد إجازة وضع وإجازة مولود.