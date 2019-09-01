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2019-09-01 غبار على 4 مناطق غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.









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