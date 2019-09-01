شكرا لقرائتكم مليون متابع للجوازات على تويتر: ثقتكم محل فخر واعتزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-01 مليون متابع للجوازات على تويتر: ثقتكم محل فخر واعتزاز متابعات الخليج 365 - الرياض حقق الحساب الرسمي للجوازات السعودية مليون متابع عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”. ووجهت الجوازات رسالة شكر وتقدير إلى متابعيها وقالت: ثقتكم محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي ومنسوبات الجوزات، وهدفنا أن نقدم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة في كافة قنوات التواصل معكم. Advertisements وختمت الجوازات بقولها: خدمتكم شرف نعتز به. ويقدم حساب الجوازات على تويتر أحدث الأخبار والفعاليات والتوضيحات الخاصة بالمديرية؛ بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وتقديم المعلومات والإجابة عن التساؤلات بشكل مبسط وسريع، حيث يستقبل الحساب مئات الاستفسارات يومًا.









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