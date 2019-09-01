شكرا لقرائتكم خبر عن العجلان: وزارة الصناعة ستدعم الاستثمار وتُعزز الصادرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بصدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن القرار يؤكد حرص القيادة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030.

وأضاف: «إن قرار إنشاء الوزارة يُفعِل الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وسيكون له دور كبير في تسهيل الاستثمار وزيادة القدرة على الاستفادة من الثروات المعدنية بمختلف مناطق المملكة».

ولفت العجلان إلى أن القرار يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يتواكب مع مساعي الدولة المتواصلة لإصلاح وتطوير أجهزتها لتنمية القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية السعودية، باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق الأهداف التنموية والرؤية الصناعية للمملكة، التي تتضمن بناء منظومة للصناعات التحويلية تتسم بالاستدامة والتنوع ويقودها القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات السعودية لتصل إلى 460 مليار ريال في 2030، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة 7600 مصنعاً برأس مال يبلغ أكثر من 1.101 مليار ريال ويعمل بها أكثر من مليون عامل.