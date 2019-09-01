شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع أدوية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، والأدوية ولوزام الأطفال، في مكة المكرمة.
ووفقاً للوزارة، قامت المؤسسة بتخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت منتهية الصلاحية.
وأوضحت «التجارة» عبر «تويتر»، أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية تضمن فرض غرامة مالية على المؤسسة وإغلاق المقر المُخالف، فضلاً عن مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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