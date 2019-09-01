اخبار السعوديه

التشهير بمنشأة تبيع أدوية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع أدوية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، والأدوية ولوزام الأطفال، في مكة المكرمة.

ووفقاً للوزارة، قامت المؤسسة بتخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت منتهية الصلاحية.

وأوضحت «التجارة» عبر «تويتر»، أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية تضمن فرض غرامة مالية على المؤسسة وإغلاق المقر المُخالف، فضلاً عن مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بمنشأة تبيع أدوية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا