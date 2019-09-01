شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدمت لوظائف الدفاع المدني؟.. تعرف على المُرشحين لشغلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأحد)، أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً لشغل الوظائف الإدارية المُعلن عنها بتاريخ 17 ذي الحجة.

وأوضحت المديرية أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المُحددة من قِبل وزارة الخدمة المدنية، والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار المعرفي وأقدمية التخرج.

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وأبانت أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختبار المرشح والمرشحة الأنسب، مؤكدة أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى الملائمة لشغل الوظيفة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابة الشخصية.

ودعت المديرية المعلنة أسماؤهم لاصطحاب الوثائق الشخصية عند المراجعة، مؤكدة أن عدم المراجعة خلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يُعد عدولاً من المتقدم أو المتقدمة عن الرغبة في التوظيف.