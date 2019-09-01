السعودية | مركز الملك سلمان يطلق مبادرة "استجابة" لمصابي عدن وأبين

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يطلق مبادرة "استجابة" لمصابي عدن وأبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين إثر الأحداث التي وقعت في مدينة "عدن" و "أبين" وأدت إلى إصابة عدد من اليمنيين هناك بإصابات متفاوتة.

وفي بيان أصدره المركز، وبثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء فيه: "يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين ... وانطلاقاً من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية".

وأكد البيان حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمني دون تمييز.