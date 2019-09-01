، أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد ،

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اطمأن أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه، ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.
وقام الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.
وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة تهدف بشكل أساس إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.
وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا أبناءه الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ ما يعود عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 11:59 PM
شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة بمدارس الطفولة المبكرةأمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد
اطمأن أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه، ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.
وقام الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.
وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة تهدف بشكل أساس إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.
وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا أبناءه الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ ما يعود عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
، أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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