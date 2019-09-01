، "البلدية والقروية" تجمِّل المدن والمحافظات بزراعة وتنسيق 442 ألف شجرة خلال شهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - جهود كبيرة لمعالجة التشوُّه البصري وتحسين المظهر العام

كشفت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية عن جهود الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات السعودية لمعالجة التشوُّه البصري خلال شهر يوليو من العام الجاري 2019م.

وكشفت الإحصائيات عن تقليم وتنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد يفوق 442 ألف شجرة، وإصلاح قرابة 400 ألف متر مربع من حُفَر الشوارع، وإصلاح وتأهيل أكثر من 47 ألف متر مربع من ملاعب الأطفال.

وبيّنت الإحصائيات إزالة مليونَيْن ونصف المليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم نواتج الحُفَر، وإصلاح وتأهيل أكثر من 1.3 مليون متر مربع من الحدائق، وإزالة أكثر من 3 آلاف مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة أكثر من 55 ألف متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة أكثر من 62 ألف لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح أكثر من 66 ألف عمود إنارة متهالك، إضافة لجهود متنوعة لمعالجة وضع حاويات النظافة، ومعالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة السيارات التالفة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإزالة الاستراحات والمخيمات العشوائية ضمن جهود كبيرة، تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوُّه البصري، وتحسين وتجميل الأحياء، وخدمة المواطنين والمقيمين.