محمد بن مسعود - الدمام - أسقطت عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن. ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا. ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة. 01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 11:52 PM أسقطت عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا Advertisements شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف" شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف" تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن. ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا. ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.