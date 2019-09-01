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أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بيانًا، قال فيه: "يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينتَي عدن وأبين، التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة".
وأوضح البيان أنه انطلاقًا من دور السعودية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيمانا بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في تلك الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة "استجابة"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين من جراء تلك الأحداث للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، حسبما تقتضيه حالاتهم الصحية.
وأكد البيان حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز، على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني كافة دون تمييز.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 11:34 PM
للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسبما تقتضيه حالاتهم الصحية
أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بيانًا، قال فيه: "يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينتَي عدن وأبين، التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة".
وأوضح البيان أنه انطلاقًا من دور السعودية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيمانا بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في تلك الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة "استجابة"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين من جراء تلك الأحداث للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، حسبما تقتضيه حالاتهم الصحية.
وأكد البيان حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز، على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني كافة دون تمييز.
، "إغاثي الملك سلمان" يطلق مبادرة "استجابة" لعلاج المصابين اليمنيين في عدن وأبين ،
المصدر : الخليج 365
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