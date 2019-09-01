جدارة اسماء المرشحين والمرشحات 1441 لوظائف الدفاع المدني الإدارية استعلم الآن

استعلام جدارة اسماء المرشحين والمرشحات 1441 لشغل الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الرسمي، حيث تم ترشيح 55 مرشح ومرشحة مبدئياً لشغل وظائف الدفاع المدني الإدارية المعلن عنها بتاريخ 17-12-1440 وتم قبول طلبات الالتحاق عبر منصة التوظيف جدارة التابعة إلى وزارة الخدمة المدنية، وسنرفق كشوف الأسماء للرجال النساء التي رشحت وفق نقاط المفاضلة في جدارة بجانب توضيح الإجراءات المتبقية من اجل استكمال عملية الترشيح بشكل نهائي وخوض الاختبارات اللازمة.

المديرية العامة للدفاع المدني أكدت على أن عملية الإعلان عن نتائج جدارة اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية 1440 المبدئية، تمت وفق عناصر المفاضلة على جدارة والمحددة من قِبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي، وأقدمية التخرج والاختبار المعرفي قياس القدرة المعرفية، وأنه سيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات بهدف تحديد مواعيد الاختبارات المتبقية وموعد المقابلة الشخصية، وذلك عبر البريد الإلكتروني والهاتف الجوال المسجل في طلب التقديم، حتي يتم اختيار العناصر الأنسب وفق نتائج المفاضلة النهائية بين من تم ترشيحهم على واف الدفاع المدني الإدارية 1440 .

نتائج جدارة اسماء المرشحين والمرشحات 1440

أضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي للمرشح أو المرشحة، وأنه قد تم دعوة اكثر من مرشح أو مرشحة على نفس الوظيفية، وسيتم اختيار الأعلى نقاطاً خلال عملية المفاضلة النهائية، والمقابلة الشخصية ستكون لاختيار العناصر الأكفاء ومن لم يستطع تخطي المقابلة الشخصية سيتم استبعاد طلبه، وحددت بعض الأوراق والوثائق التي يجب اصطحابها خلال مواعيد المقابلة لكل مرشح أو مرشحة.

أسماء المرشحين رجال

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أسماء المرشحات نساء

الأوراق والمستندات المطلوبة