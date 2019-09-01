عاجل اليمن : بعد ظهور هذا الشخص القوي ..ضاحي خلفان يرضخ ويعتذر لليمنيين ويفاجئ الجميع بهذه الرسالة ..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور هذا الشخص القوي ..ضاحي خلفان يرضخ ويعتذر لليمنيين ويفاجئ الجميع بهذه الرسالة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ضاحي خلفان – نائب رئيس شرطة دبي – اعتذاره لجماعة الاخوان فضلا عن عدد من إعلاميي قناة الجزيرة.

وقال “خلفان” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “لو كان هذا المطلوب….. أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان…ولعزمي بشارة.. وفيصل القاسم .. وجمال ريان وللحمدين .. ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات .. أعتذر للحوثيين ولكل من أساء إلى الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ( فنحن في أمر حكومتنا)”.

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وقبيل هذه التغريدة بساعات ، شن الشيخ محمد بن راشد – حاكم دبي – هجومًا شرسا على عدد من المغردين الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هجوم “بن راشد” على عدد من الناشطين المقربين من حكومة بلاده مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي والحبتور وغيرهم دون أن يذكر اسمهم صراحة بعد هجوم بعضهم على السعودية ، وإشادة البعض الآخر بالحوثي مما صنع أزمة بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدية تحت اسم “رسالة الموسم الجديد”. وقال محمد بن راشد: “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها”، مضيفا أن “سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”.

وأكد حاكم دبي أنه “لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم”.

وشدد على أنه “لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب”، مشيرا إلى أن “صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد”.