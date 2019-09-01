عاجل اليمن : بعد استشهاد أحد أقاربه .. محمد الربع يفجر فضيحة مدوية بشأن جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثي فجر اليوم (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشهاد أحد أقاربه .. محمد الربع يفجر فضيحة مدوية بشأن جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثي فجر اليوم (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي اليمني محمد الربع على جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثيين بكلية المجتمع بمحافظة ذمار فجر اليوم.

وكان الحوثيون أعلنوا أن طيران التحالف نفذ غارات على الكلية ما أدى لمقتل أكثر من مائة مختطف فجر اليوم.

ونشر الحوثيون قائمة بأسماء الضحايا، كان من بينهم، أحد أبناء منطقة الإعلامي محمد الربع، اسمه انور عبدالله عبده جسار الربع.

وحول الجريمة، علق الربع في تغريدة رصدها محرر "بويمن" لمح الربع إلى اشتراك الحوثيين بالجريمة بكشفه أن الحوثيين غادروا مكان القصف قبل حدوثه وتركوا المختطفين يلاقون الموت.

اخر الاخبار

استشهدوا بغارات التحالف.. الحوثيون ينشرون أسماء المختطفين لديهم بمبنى كلية المجتمع بذمار (صور)

الإمارات توجه طعنات جديدة وغادرة للسعودية.. وقرقاش يغرد خارج السرب ويبيع الوهم للمملكة

اسرائيل تفضح الامارات وتحرجها امام الجميع وتكشف هدفها الغير معلن في جنوب اليمن

قوات ضخمة في طريقها الآن لاقتحام هذه المحافظة التي يسيل لعاب محمد بن زايد من أجلها .. ومصادر تكشف (تفاصيل طارئة)

طرد يهودي يمني من ‘‘إسرائيل’’ وإعادته إلى موطنه الأصلي بسبب هذا التصرف (الاسم)

ظهور مثير لـ‘‘هاني بن بريك’’ قبل قليل بحماية إماراتية .. شاهد ماذا يفعل؟ (صور)

Advertisements

حاكم دبي يرفع العصا الغليظة في وجه سفهاء الإمارات ويتوعد ضاحي خلفان والمزروعي وبقية المتطاولين بسبب قلة أدبهم (وثيقة)

عــاجل: بن سلمان ينقل تحذيراً شديد اللهجة وتوقعات بتغير الأوضاع بنسبة كبيرة ..شاهد التفاصيل

القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل

عــاجل: مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة)

الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

ورد الآن طائرات حربية تقلع من الرياض وتقصف قوات الجيش اليمني .. والإمارات تعلق

بعد إعلان مثير.. وصول هذا القائد العسكري البارز إلى عدن قادمًا من السعودية .. ومصادر تكشف عن مهمته القادمة (الاسم والصورة)

عاجل مجزرة مروعة في قصف سجنٍ يضم مئات المعتقلين بذمار بتنسيق مع المليشيات .. التحالف يتبنى الجريمة والحوثيون يعلنون (حصيلة أولية)

وقال الربع: "‏في أسبوع واحد، طيران التحالف يقتل 300 جندي .ويقصف سجن معتقلين لدى الحوثي ويقتل 120معتقل بعد مغادرة الحوثيين المكان قبل قصفه. يزج بلواء كامل في صعدة إلى بين أيادي الحوثيين ليتعرض لمذبحة راح ضحيتها أكثر 1500 جندي. اللهم أرينا حكمك فيمن إسترخصوا دمائنا.