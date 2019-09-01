عاجل اليمن : عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم)

شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر معاملة قبيلة جهم صرواح بمحافظة مأرب الحسنة لخمسة أسرى من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويظهر الفيديو إكرام قبيلة جهم بصرواح للأسرى اليافعيين المنتمين للواء الخامس دعم واسناد التابع للانتقالي بالولائم والذبائح وتوفير جميع متطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس.

وأشاد ناشطون بقبيلة جهم صرواح التي أكرمت الأسرى اليافعيين المنتمين للإنتقالي رغم إعدام رفاقهم لأحد أبناء القبيلة "جريح في الجيش الوطني" في منطقة العلم بعدن بعد تعذيبه.

وأكدوا أن هذه المعاملة الحسنة للأسرى اليافعيين في مأرب رسالة نبيلة تعكس روح وكرم أبناء قبيلة جهم صرواح واحترامهم لما تمليه عليهم الشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حسن معاملة الاسير وتوفير جميع متطلباته.

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