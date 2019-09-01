عاجل اليمن : استشهدوا بغارات التحالف.. الحوثيون ينشرون أسماء المختطفين لديهم بمبنى كلية المجتمع بذمار (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهدوا بغارات التحالف.. الحوثيون ينشرون أسماء المختطفين لديهم بمبنى كلية المجتمع بذمار (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأحد قوائم باعداد وأسماء المختطفين لديها في سجونها بمحافظة ذمار وسط البلاد.

ونشرت الميلشيا قوائم بأسماء مختطفين كانوا في سجون لها بمبنى كلية المجتمع بذمار.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ساعات فجر اليوم الأحد مخازن قالت إنها لطائرات مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي المتمردة.

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