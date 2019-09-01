عاجل اليمن : اسرائيل تفضح الامارات وتحرجها امام الجميع وتكشف هدفها الغير معلن في جنوب اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تفضح الامارات وتحرجها امام الجميع وتكشف هدفها الغير معلن في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحت عنوان: "الإمارات تريد تقسيم اليمن "، قال موقع "واللاه" العبري، إن "الإمارات، الدولة المشاركة في التحالف العربي الذي كان يقاتل الحوثيين في اليمن، قصفت مؤخرا القوات الحكومية اليمنية وبررت الأمر بأنها كانت تستهدف (مجموعة من الإرهابيين)، في وقت حثت فيه الرئيس اليمني المملكة العربية السعودية بالتدخل؛ مع تقدم الانفصاليين المدعومين من قبل أبو ظبي في الجنوب".

وأضاف في تقرير له: "الإمارات تسوق رواية غريبة من نوعها كذريعة لاستهدافها الجيش اليمني؛ ألا وهي وجود منظمات إرهابية تهاجم قوات التحالف العربي".

​

اخر الاخبار

قوات ضخمة في طريقها الآن لاقتحام هذه المحافظة التي يسيل لعاب محمد بن زايد من أجلها .. ومصادر تكشف (تفاصيل طارئة)

طرد يهودي يمني من ‘‘إسرائيل’’ وإعادته إلى موطنه الأصلي بسبب هذا التصرف (الاسم)

ظهور مثير لـ‘‘هاني بن بريك’’ قبل قليل بحماية إماراتية .. شاهد ماذا يفعل؟ (صور)

حاكم دبي يرفع العصا الغليظة في وجه سفهاء الإمارات ويتوعد ضاحي خلفان والمزروعي وبقية المتطاولين بسبب قلة أدبهم (وثيقة)

عــاجل: بن سلمان ينقل تحذيراً شديد اللهجة وتوقعات بتغير الأوضاع بنسبة كبيرة ..شاهد التفاصيل

القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل

Advertisements

عــاجل: مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة)

الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

ورد الآن طائرات حربية تقلع من الرياض وتقصف قوات الجيش اليمني .. والإمارات تعلق

بعد إعلان مثير.. وصول هذا القائد العسكري البارز إلى عدن قادمًا من السعودية .. ومصادر تكشف عن مهمته القادمة (الاسم والصورة)

عاجل مجزرة مروعة في قصف سجنٍ يضم مئات المعتقلين بذمار بتنسيق مع المليشيات .. التحالف يتبنى الجريمة والحوثيون يعلنون (حصيلة أولية)

وتابع: "القتال بين الإمارات والانفصاليين التابعين لها ضد الجيش اليمني هو أحدث تحول في الحرب متعددة الأطراف التي تدور هناك، وجعلت البلاد على شفا الانهيار ، وهي المعركة التي بدأت قبل أعوام لوقف الحوثيين، إلا أن قطيعة قد حدثت بين بين الإمارات والحكومة اليمنية، وسحبت أبو ظبي الكثير من قواتها البرية من البلاد في وقت سابق من هذا العام".

وواصل: "الآن يحاول الانفصاليون السيطرة على جنوب اليمن لإقامة دولتهم المستقلة وسط دعم إماراتي غير مسبوق، الأمر الذي يفيد في نفس الوقت الحوثيين التابعين لإيران، والدليل الأكبر على توحد المصالح بين الاثنين هو عودة القوات الانفصالية التي كانت تتمركز خارج مدينة (الحديدة) الساحلية، المسيطر عليها من قبل الحوثيين، إلى عدن".

وختم الموقع العبري: "الانفصاليون يريدون إقامة دولة مستقلة في القطاع الجنوبي للبلاد، وهي الدولة التي كانت قائمة قبل الاتحاد مع الشمال عام 1990؛ ورغم أن الاشتباكات بين المطالبين بالاستقلال والحكومة اليمنية دارت بشكل متقطع لعدة سنوات، إلا أن المواجهة اتسعت بكير في الفترة الأخيرة".

وذكر أنه "في المقابل يتخذ الرئيس اليمني مواقف متعنتة ضد الانفصاليين ويطالب بانسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها مؤخرا قبل الحديث عن أي مفاوضات للمصالحة".