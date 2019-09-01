«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح متربة على 8 مناطق.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت هيئة الأرصاد، وجود سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقع انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل، ومع دخول النجم الثاني من سهيل.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل »تويتر«، إن الكثيرين يشتكون من حرارة الجو هذه الأيام، وأضاف أن الأمر يعتبر عاديًا؛ لأن هذه الأيام من الصيف هي ضمن فترة النجم الأول من سهيل وهو آخر أنواء الصيف.

وتوقع الحصيني انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل، ومع دخول النجم الثاني من سهيل وهو أول نجوم الخريف، مشيرا إلى أن مقدار الانخفاض في الحرارة سيتراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية.

ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غدًا الإثنين، كالتالي: