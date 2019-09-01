النيابة العامة تحذِّر «مزوري التقارير الطبية».. وتعيد التذكير بالعقوبة

جددت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحذير من منح تقارير طبية على غير الحقيقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية، بحسب الاختصاص، على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.
وأضافت أن كل من زور أو منح- بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية، على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالتالي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحذِّر «مزوري التقارير الطبية».. وتعيد التذكير بالعقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.