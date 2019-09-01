ملحقية السعودية الثقافية بأمريكا تحذر الدارسين من خطورة «دوريان»

طالبت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، الطلبة والدارسين في أربع ولايات أمريكية، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار دوريان. وقالت الملحقية الثقافية عبر حسابها بموقع التواصل تويتر: «نظرًا إلى قدوم عاصفة Dorian الاستوائية على ولايات جورجيا، وجنوب كارولينا، وشمال كارولينا، وفلوريدا؛ فإننا نأمل من جميع الطلاب توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية».

كما طالبت الملحقية الثقافية الطلبة بمتابعة آخر الأخبار وتطوُّرات الطقس في وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أنه لأي استفسار من الطلاب يتم التواصل مع قنصلية هيوستن على الرقم (2818890570)، أو قسم شؤون الرعايا في السفارة على الرقم (2023423800)، وفي غير أوقات الدوام الرسمي على الرقم (2027463555)، أو (2027463888)، كما يمكن التواصل مع طوارئ الملحقية على الرقم (5713796080).

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة واشنطن، نوهت -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنها مغلقة في الإجازة الرسمية للولايات المتحدة غدًا الأثنين، وسيتم استئناف العمل في السفارة يوم الثلاثاء، وفي حالة الطوارئ يتم الاتصال على أرقام الطوارئ.

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كما طالبت السفارة المواطنين الموجودين حاليًّا في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا، بالتواصل مع أرقام الطوارئ التالية (2819178658 – 2818890570 – 2819178305).

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أعلن اليوم الأحد، أن قوة الإعصار دوريان ارتفعت إلى الفئة الخامسة التي تعد أعلى فئة في مستوى قوة الأعاصير.

وأوضح المركز أن الإعصار يمر فوق جزر إباكو في البهاما، تدفعه رياح سرعتها 260 كيلومترًا في الساعة، محذرًا من هبوب رياح قوية تهدد الحياة وهطول أمطار غزيرة.