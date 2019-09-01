مدير «الدعم التعليمي» يزور الحد الجنوبي للاطمئنان على مدارس «صامطة»

تفقد مدير مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، اليوم الأحد، عددًا من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة التابع لتعليم جازان.

ورافقه مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري ومدير مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بتعليم جازان ملهي عقدي.

وأشاد الدكتور قران بجهود العاملين في الميدان بالحد الجنوبي والذين يقدمون عملاً متميزاً أسهم في تميز مدارس وطلاب الحد الجنوبي، مؤكداً أن هذه المدارس لا تقل كفاءة وأداءً عن بقية مدارس المملكة.

وأشار قران إلى أن وزارة التعليم تولي هذه المدارس اهتمامًا بالغًا وتقدم لها جميع الدعم والخدمات التي تحتاجها لتكون البيئة المدرسية صحية ومحفزة للإبداع والتميز، مقدمًا الشكر لمدير عام التعليم بجازان والمسؤولين بالإدارة على تواصلهم الدائم مع مركز الدعم بالوزارة.

ونوه بقرار إنشاء مركز لدعم مدارس الحد الجنوبي وتشكيله لعدد من اللجان الداعمة لمكاتب التعليم بالشريط الحدودي.