هيئة النقل: مشروع جديد لتوطين مهنة «الدليفري».. و«السهلي» يوضح

أعلنت هيئة النقل السعودية، اليوم الأحد، أنها تعمل حاليًا على مشروع جديد يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع، يتضمن قصر العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم «الدليفري»، على شبان وشابات سعوديين فقط.

وقال نائب رئيس هيئة النقل العامّ السعودية، فواز السهلي، في بيان له، إن «الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها»، متوقعًا الانتهاء من تلك القوانين في وقت قريب.

وتابع السهلي قائلًا: «إن العمل في تلك التطبيقات سيقتصر على السعوديين فقط، لدى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع».

يذكر أن تطبيقات توصيل الطعام تشهد إقبالًا كبيرًا في المدن الكبرى بالسعودية، حيث يلجأ لها كثيرون للحصول على وجبات متنوعة تصلهم لمنازلهم أو أماكن عملهم، في الوقت الذي تتنافس فيه مطاعم المملكة المتنوعة على تقديم عروضها في تلك التطبيقات لجذب نوع جديد من الزبائن.

وكانت المملكة قد قصرت العمل في تطبيقات توصيل الركاب، على السعوديين فقط، ليستقطب القطاع آلاف السعوديين.