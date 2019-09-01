«العمل» تودع ملياري ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، انها أودعت مبلغ 2 مليار ريال من معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم 1441 هـ، في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، في بيان تم نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إن المبالغ المودعة تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، كما تشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقرر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأضاف المهندس المبارك: أن إجمال المبالغ المصروفة قد بلغ 2،074،291،830 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية الأساسية للمستفيدين التي بلغت 1،421،246،145 ريالًا، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192،624،768 ريالًا، بينما تم صرف 102،272،917 ريالًا للمساعدة النقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 358،148،000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أنه جُلّ ما يصرف للضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة وأنها تُصرف للفئات المستحقة وفق النظام ولائحته التنفيذية وهم الأيتام والعاجزون عن العمل ومن بلغ سن الشيخوخة والأسر غير المعولة والنساء اللاتي لا عائل لهن ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن الـ18.