المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: الأحساء والدمام الأعلى حرارةً.. اليوم

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الأحد، ووفق ما جاء في الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجَّلت منطقتا «الأحساء والدمام» أعلى درجة حرارة بـ48 درجة، كما سجلت منطقة القصيم 46 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في توقعها لطقس اليوم الأحد، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: «توقع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق: الرياض، المدينة المنورة، والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة».

ولفتت الهيئة إلى أنه «من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة)، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة»، فيما أكدت الهيئة «امتداد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية من المدينة».