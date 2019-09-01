انتشال مواطن غريق بمستنقع مياه بالريث

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه ورد بلاغ غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة غرق مواطن يبلغ من العمر 24 سنة، بمستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس وبعيدة عن مدخل الوادي، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع والبدء بعمليات البحث في المستنقع، مشيرا إلى أنه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بواسطة الغواصين ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين ثم لمستشفى الريث العام.

وحذر القحطاني من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحه في أماكن تجمعات مياه الأمطار وعدم عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.