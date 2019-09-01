محافظ ظهران الجنوب يشارك قيادات التعليم انطلاق العام الدراسي



قام محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بمرافقة مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي، بزيارة عدد من المدارس للمتابعة الميدانية لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك مع أول أيام العام الدراسي الجديد 1440 / 1441. وشملت الزيارة مدرسة مسلمة بن عبدالملك الابتدائية، حيث أطلعه قائد المدرسة أحمد المحضي على برنامج استقبال الطلاب الجدد والتهيئة الإرشادية والخطة المعدة للعام الدراسي، بعد ذلك، شارك القرقاح الطلاب برنامجهم الإذاعي بكلمة، هنأ من خلالها جميع منسوبي التعليم في مدارس الإدارة التعليمية بانطلاقة العام الدراسي الجديد، وأثنى على ما شاهده من انتظام وحضور وحماس كبير من قبل قادة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، في سبيل تحقيق أهداف التعليم، ورفع القرقاح شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم بشكل خاص وجميع القطاعات الأخرى بشكل عام، في محافظة ظهران الجنوب أسوة بجميع مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، وأشار القرقاح إلى الدور الكبير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في المتابعة والتوجيه ومباشرة انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل نجاح في جميع مدارس محافظات منطقة عسير. وقلد القرقاح بمشاركة معلمي الصفوف الأولية عددا من الطلاب البطاقات التعريفية، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، كما شملت جولة المحافظ ثانوية الملك فيصل ومتوسطة سعد بن أبي وقاص بحي الرحيبين.

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