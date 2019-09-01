وصول أول دفعة من المعتمرين لعام 1441

وصلت أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة قادمة من ماليزيا، وذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة إستراتيجيتها لهذا الموسم، خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوع الماضي.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر، والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية والتي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيوف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان. وقال وزان إن «وزارة الحج والعمرة بإشراف من الوزيرمحمد بنتن، ونائبه عبدالفتاح سليمان مشاط، أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، والذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر»، منوها بأن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمرارا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.