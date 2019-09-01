وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر، والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية والتي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيوف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان. وقال وزان إن «وزارة الحج والعمرة بإشراف من الوزيرمحمد بنتن، ونائبه عبدالفتاح سليمان مشاط، أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، والذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر»، منوها بأن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمرارا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول دفعة من المعتمرين لعام 1441 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.