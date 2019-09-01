فيصل بن مشعل يشكر صحة القصيم لتحقيقها المركز الأول في بطاقة الأداء

بعث أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، خطاب شكر وتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي، بمناسبة تحقيق الشؤون الصحية بالمنطقة بطاقة الأداء الموزونة على مستوى المملكة.

وحصلت الشؤون الصحية بالمنطقة على هذا الإنجاز ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المتقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى حصول مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، على مراكز متقدمة في البطاقة الموزونة.

وقال أمير منطقة القصيم: نشكركم ونثمن لكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي بالمنطقة على هذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا دوت الخليج.