أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء في برنامج «معلم مايكروسوفت الخبير»، وذلك ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية. وقال في تصريح «إن هذا الإنجاز الوطني يعكس مكانة المعلم في المملكة ودوره المحوري في تجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها، من خلال استخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب عبر العمل التعاوني والابتكار»، مشيراً إلى أن البرنامج يظهر قيمة مضافة في دعم وتعزيز قوة المعلمين في التأثير، وتكريم المعلمين على مستوى العالم ممن يستخدمون التقنية ليكونوا قدوة لنظرائهم في استخدامها بفعالية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للتعلم والتعليم. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تضم إلى جانب برنامج المعلم الخبير العديد من البرامج في مجال دمج التقنية في التعليم، وتوظيف طاقات المعلمين والطلاب لتحسين مخرجات التعلم، مثل تعليم البرمجة والمايكروبت، وتصميم المشاريع التعليمية التقنية والروبوت، وتدريب المعلمين على مهارات القرن الحادي والعشرين. وأفاد أن المملكة حصدت جوائز عالمية في جميع المشاركات الدولية التي شارك بها المعلمون السعوديون والمعلمات، كان آخرها فوز معلمتين سعوديتين في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في باريس 2019، ضمن الوفد السعودي المشارك في المنتدى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تتصدر دول المنطقة في عدد المعلمين الخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.