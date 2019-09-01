65 سيارة إسعاف بالأحساء

أكد مدير عام الشؤون الصحية في الأحساء عبدالحميد العمير، أن صحة الأحساء تضم 65 سيارة إسعاف عالية التجهيز للتنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية داخل وخارج المحافظة ونقل الحالات الطارئة، ويتم بشكل دوري متابعتها وكذلك تدريب القوى العاملة عليها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين وفق التطلعات المرجوة. وأشار العمير إلى بدء العمل في مركز إسعافي مدينة العيون بهدف تقديم خدمات النقل الإسعافي للمرضى في مدينة العيون وما جاورها، ومباشرة الحالات الإسعافية والحوادث على طريق العقير وطريق الظهران، حيث تم تدعيم المركز بفرقتين طبيتين إضافة إلى سيارات إسعاف عالية التجهيز، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالا للتوسع في تشغيل مراكز النقل الإسعافي لتحويل الحالات، موضحا أن إدارته فعلت أخيرا مركز إسعافي مدينة الجفر لتقديم الخدمات للمرضى في المنشآت الصحية بالقرى الشرقية، وكذلك مباشرة الحالات الإسعافية في طريق الجشة - العقير.



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