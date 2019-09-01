السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مبادرة "استجابة" لعلاج المصابين اليمنيين جراء الأحداث المؤسفة في عدن وأبين



الرياض 2 محرم 1441هـ الموافق 1 سبتمبر 2019م واس

أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بيانا قال فيه: يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة.

وأوضح البيان أنه وانطلاقاً من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية.

ويؤكد البيان حرص المملكة العربية

// انتهى //

22:48ت م

0266



الرياض 2 محرم 1441هـ الموافق 1 سبتمبر 2019م واسأصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بيانا قال فيه: يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة.وأوضح البيان أنه وانطلاقاً من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية.ويؤكد البيان حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمني دون تمييز.// انتهى //22:48ت م0266

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