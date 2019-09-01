السعودية اليوم / المجلس الاستشاري بمحافظة خليص يقرّ عددًا من التوصيات في أولى اجتماعاته لعام ١٤٤١هـ



مكة المكرمة في 02 محرم 1441 ه الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

عقد المجلس الاستشاري لمحافظة خليص اليوم اجتماعة الأول في دورته الحالية لعام 1441 هـ برئاسة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي وبحضور أعضاء المجلس .

وأكد الدكتور الحازمي نجاح المجلس الاستشاري للمحافظة في إدخال المنتزه الوطني بخليص ضمن منتدى مكة الاقتصادي علاوة على قرب الانتهاء من تخصيص المدينة الزراعية بخليص وكذلك اعتماد المخيمات البيئية بالمحافظة .

من جانبه أوضح أمين المجلس أحمد الصحفي أنه نُوقش خلال الجلسة الأولى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإقرار العديد من التوصيات المتمثلة في تشكيل لجنة تقييم جائزة محافظة خليص للتميز واختيار الدكتور عبدالغني الحميري أميناً لها وعضوية كل من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جدة فرع خليص الدكتور فايز الصعيدي ومدير مكتب التعليم بخليص توفيق الشابحي ونائب رئيس بلدية خليص المهندس ياسين الذبياني والمهندس شرف الصعيدي وأحمد الصحفي إلى جانب الموافقة على إقامة اليوم الوطني ٨٩ بمركز البرزة في يوم الاثنين الموافق ٢٤ محرّم لهذا العام ١٤٤١ هـ .

// انتهى //

21:55ت م

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