العجمي يتصدر قائمة الملّاك الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد للهجن

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية عن قائمة أسماء ملاك الهجن المتصدرين جائزة الأعلى نقاطا منذ انطلاق المنافسات في 29ذي القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م حتى نهاية منافسات يوم أمس الموافق 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م .

وتصدر القائمة محمد فهيد بيشان العجمي من السعودية برصيد 13 نقطة وجاء ثانيا بطشان صالح اليامي بـ 8 نقاط وثالثاً حلّ فهد فهيد الهاجري بـ 7 نقاط وبرصيد النقاط نفسها جاء في المركز الرابع علي بن راشد المري وفي المركز الخامس عبدالهادي راشد عبدالهادي المري برصيد 5 نقاط وجميعهم من السعودية.

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ويتنافس ملاك الهجن للظفر بجائزة الأعلى نقاطاً وهي سيف ومليون ريال، وتحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.، مع أحقية المالك إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات حيث ستُستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن عن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يُرجع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولا على أفضل توقيت.