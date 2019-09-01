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إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان
منهم أكثر من 100 مليون للمساعدة النقدية لأجل الكهرباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,074,291,830 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية الأساسية للمستفيدين التي بلغت 1,421,246,145 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,624,768ريالًا، بينما تم صرف 102,272,917 ريالًا للمساعدة النقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 358,148,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جل ما يصرف للضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، وأنها تُصرف للفئات المستحقة وفق النظام ولائحته التنفيذية، وهم الأيتام والعاجزون عن العمل ومن بلغ سن الشيخوخة والأسر غير المعولة والنساء اللاتي لا عائل لهن ومجهولو الأبوين ممن تجاوزوا سن الـ18.
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