شكرا لقرائتكم البحرين لمواطنيها: غادروا لبنان فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-01 البحرين لمواطنيها: غادروا لبنان فورًا متابعات الخليج 365 - واس دعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمرّ به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية – في بيان بثته وكالة أنباء البحرين – على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض مواطنيها لأي مخاطر وحرصًا على سلامتهم.











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