هل يؤثر تحديث البيانات على صرف دعم حساب المواطن ؟

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن تأثير تحديث البيانات على صرف دعم البرنامج.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديه يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.

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وفي سياق متصل، لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/ 8/ 2019، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.