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2019-09-01 ارتفاع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص 3% متابعات الخليج 365 - الرياض أكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر يوليو، استقرار صافي الموجودات الأجنبية على أساس شهري لتصل إلى 1.865 تريليون ريال. Advertisements وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات استقرار صافي الموجودات الأجنبية لساما بنهاية يوليو الماضي. كما ارتفعت قروض القطاع الخاص في شهر يوليو بشكل طفيف لتصل إلى 1.48 تريليون مقارنة مع شهر يونيو، وارتفعت هذه القروض بنسبة 3%، مقارنة مع يوليو من العام 2018.









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