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ضروريات في وجبة إفطار الطلاب والطالبات

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2019-09-01

ضروريات في وجبة إفطار الطلاب والطالبات

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة أن يتناول الطلاب والطالبات وجبة إفطار جيدة تحتوي على بروتينات ونشويات وخضروات وفواكه.

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ولفتت الصحة إلى أنه يجب أن تضم وجبة الإفطار في البيت ألبانًا ومشتقاته وفيتامينات ومعادن، أما “شنطة الفسحة” فيجب أن تضم ماء وحليبًا ونشويات وبروتينًا.

وفي وقت سابق، نوهت الصحة إلى ضرورة الحرص على أخذ الكفاية من النوم لدى الطلاب والطالبات لمساعدتهم في التحصيل الدراسي.





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