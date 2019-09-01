173 وظيفة إدارية طرحتها وزارة التعليم، بالتعاون مع الخدمة المدنية

طرحت وزارة التعليم الادارية عن طريق “جدارة” عن حاجتها لمواظفين من الجنسين، على المراتب الرابعة، وحتى التاسعة لخريجين والخريجات، حيث تتمثل في أولى الاعلانات الوظيفية التي صرحت عنها زارة التعليم مع بدأ العام الدراسي الجديد، بلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التعليم والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” 173 وظيفة، وصرحت إلى فتح باب التقديم في الوظائف، وذلك من خلال رابط الدخول عبر منصة نظام جدارة الخدمة المدنية، أكدت وزارة التعليم أنها سوف تستقبل الطلبات من بداية يوم الأحد الموافق 2محرم 1441هـ ، حتى يوم الخميس الموافق 6محرم 1441.

الفئات التي تشملها الوظائف الإدارية في وزارة التعليم

خريجون المعاهد التخصصية.

وخريجي و خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة، وما يعادلها.

الحاصلين على درجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.

خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

كما أكدت وزارة التعليم أنه سوف تكون الأولوية في التقديم للتخصصات الغير التربوية ثم التربوية.

الشروط التي أعلنت عنها وزارة التعليم للمتقدم على الوظائف

إذا كان المتقدم حاصل على درجة علمية من خارج المملكة أن يتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم.

على المتقدم أن يكون قد سبق له حضور الاختيار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.

كما أكدت وزارة التعليم أنه سوف تكون الأولوية في التقديم للتخصصات الغير التربوية ثم التربوية.

ويتم الترشيح النهائي سوف يتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر منظومة التوظيف الحكومية “جدارة”

يتم التقديم من خلال منظومة التوظيف الحكومية ” جدارة”، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن كيفية التقديم للوظائف، وذلك بالدخول أولاً على نظام التوظيف “جدارة”، و التأكد من صحة البيانات، وفي حال تعارضت البيانات يتم تقديم طلب ليتم دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، أما عند تمام صحة البيانات يتم الضغط على ايقونة التقديم على الاعلانات الوظيفية، ثم التوجه إلى إختيار الرغبة في الدخول للإعلان وذلك من خلال التأشير في المربع المخصص لطلب، يتم بعد ذلك الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.