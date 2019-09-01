شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور المعلم في حماية السلم المجتمعي؟.. «اعتدال» يجيب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، على الدور الرئيس للمعلم وتأثيره في تكوين وبناء شخصية الفرد وسلوكه ومفاهيمه المستقبلية، ما يعول عليه كثيراً في حماية السلم المجتمعي وبناء شخصيات معتدلة سوية رافضة لخطابات العنصرية والتطرف بين الفئات المختلفة.
وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي لـ«اعتدال» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد)، أبرز المركز أهم العوامل المساعدة في تحقيق هذا الأمر، تمثلت في منع ومعاجلة المشكلات السلوكية مبكراً، ووضع نقاط تحفيزية لتتبع وقياس مستوى الإيجابية لدى الطلاب، وبناء علاقة قوية مع الطالب وتعزيز الثقة المتبادلة، وتشجيع الطلاب على التواصل ونبذ التعصب والعنصرية.
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