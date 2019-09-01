شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,074,291,830 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية الأساسية للمستفيدين التي بلغت 1,421,246,145 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,624,768ريالاً، بينما تم صرف 102,272,917 ريالاً للمساعدة النقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 358,148,000 ريال بدل غلاء معيشة.

وأوضحت الوزارة أن جل ما يصرف للضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، وأنها تُصرف للفئات المستحقة وفق النظام ولائحته التنفيذية، وهم الأيتام والعاجزون عن العمل ومن بلغ سن الشيخوخة، والأسر الغير معولة والنساء اللاتي لا عائل لهن، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18.