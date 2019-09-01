شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشمالية»: تشغيل البرج الطبي بسعة 300 سرير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

وجه أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتسخير كافة الإمكانيات للبدء في تشغيل البرج الطبي بشكل كامل لخدمة المنطقة.

وسيبدأ تشغيل برج الشمال الطبي بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة و الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 18 ألف متر مربع، وبتكلفة 375 مليون ريال للمباني الخمسة، ذات الطوابق المتعددة.

من جهته أوضح مدير الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي أن «البرج الطبي» يعد نقلة نوعية سيضيف للخدمات الطبية في المنطقة، خصوصاً أن سعة السريرية 300 سرير، في وقت تولي فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده جُل إهتمامها.