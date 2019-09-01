2.5 مليون زائر للنسخة الأولى من موسم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

اختتم موسم الطائف «مصيف العرب» فعالياته النوعية التي استمرت طوال أغسطس، وشهدت إقبالا كبيرا تجاوز 2.5 مليون زائر، وسط متابعة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية، وتفاعل ملفت في وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت بتنوع وجمال الفعاليات، ودقة التنظيم، ونجاح الموسم في تحقيق أهدافه، وأهمها إبراز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وشهد موسم الطائف إقامة نحو 70 فعالية نوعية، في 4 مناطق رئيسية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة.

قرية ورد

وركزت فعالية قرية ورد التي أقيمت في منتزه الردف الشهير على وفرة المنتوجات الطبيعية، وأشهرها «ورد الطائف» الذي اكتسب شهرة عالمية، رسختها القرية عبر سلسلة من الفعاليات النوعية الإبداعية، التي مزجت الألوان الزاهية بأجمل الرقصات والأنغام الموسيقية، وتقديم الأطعمة والمشروبات بنكهة الورد.

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مهرجان الهجن

كما واصل مهرجان الهجن تألقه على المستوى العالمي، بأرقامه القياسية في عدد الهجن المشاركة الذي تجاوز 10 آلاف، والجوائز التي كسرت حاجز الـ 50 مليون ريال.

سادة البيد

وكان للمرتفعات الشهيرة نصيب في موسم الطائف حيث الفعاليات الحماسية «سادة البيد» التي ركزت على المشي الجبلي في جبال الهدا والشفا، مع عدد من النشاطات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

فعاليات نوعية شملت محاور عدة: